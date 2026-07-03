Удары вглубь России выросли на 1150% с начала года, - "Мадяр"
В 2026 году Силы беспилотных систем Украины увеличили количество поражений в оперативной и стратегической глубине врага на 1150%. Также они раскрыли количество атакованных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБС.
"Свершившийся факт: птица-2026 переносит спецэффекты войны на территорию оккупанта, - спокойного тыла у (врага) больше нет", - подчеркнул командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.
Так, в прошлом месяце операторы ССС выполнили 2359 миссий Deep Strike (500-2000 км). В общей сложности удалось поразить 172 объекта военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов РФ.
В пределах 3406 миссий Middle Strike (150-300 км) воины отработали по 1682 целям.
Еще 2747 боевых задач Front Strike (25-150 км) завершились поражением/уничтожением 1265 вражеских объектов.
Отдельное важное направление работы - удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму.
Только за июнь подразделения СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили 172 объекта военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов России.
В частности, под удары попали:
- Астраханский газоперерабатывающий завод;
- Ильский, Афипский, Новокуйбышевский, Московский, Славянский и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (последний - дважды);
- нефтебазы "Суровикинская", "Петергофская" и "Россошь";
- нефтяные терминалы "Санкт-Петербург" и "ТЭС-Терминал-1";
- нефтеперевалочный комплекс "Грушова" и ЛПДС "Володарская";
- порт "Кавказ";
- АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения";
- Калужский газобетонный завод;
- военно-морская база "Кронштадт", пункт базирования ВМФ РФ в Кронштадте, 15-й арсенал ВМФ РФ и корвет "Бойкий";
- центры космической связи "Дубна", "Сколково" и "Медвежьи Озера".
Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ атаковала сразу 7 вражеских самолетов в Крыму.
Более того, стало известно, что СБС успешно "прорубили коридор" для ударов по Москве.
Также мы писали, что украинские дроны вывели из строя ключевую электроподстанцию Севастополя.