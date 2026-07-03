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Удары вглубь России выросли на 1150% с начала года, - "Мадяр"

14:14 03.07.2026 Пт
2 мин
Опубликован список пораженных российских объектов
aimg Юлия Капитонова
Удары вглубь России выросли на 1150% с начала года, - "Мадяр" Фото: СБС работают совместно с другими подразделениями СОУ (usf_army)
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В 2026 году Силы беспилотных систем Украины увеличили количество поражений в оперативной и стратегической глубине врага на 1150%. Также они раскрыли количество атакованных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБС.

"Свершившийся факт: птица-2026 переносит спецэффекты войны на территорию оккупанта, - спокойного тыла у (врага) больше нет", - подчеркнул командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Так, в прошлом месяце операторы ССС выполнили 2359 миссий Deep Strike (500-2000 км). В общей сложности удалось поразить 172 объекта военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов РФ.

В пределах 3406 миссий Middle Strike (150-300 км) воины отработали по 1682 целям.

Еще 2747 боевых задач Front Strike (25-150 км) завершились поражением/уничтожением 1265 вражеских объектов.

Отдельное важное направление работы - удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму.

Только за июнь подразделения СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили 172 объекта военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов России.

В частности, под удары попали:

  • Астраханский газоперерабатывающий завод;
  • Ильский, Афипский, Новокуйбышевский, Московский, Славянский и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (последний - дважды);
  • нефтебазы "Суровикинская", "Петергофская" и "Россошь";
  • нефтяные терминалы "Санкт-Петербург" и "ТЭС-Терминал-1";
  • нефтеперевалочный комплекс "Грушова" и ЛПДС "Володарская";
  • порт "Кавказ";
  • АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения";
  • Калужский газобетонный завод;
  • военно-морская база "Кронштадт", пункт базирования ВМФ РФ в Кронштадте, 15-й арсенал ВМФ РФ и корвет "Бойкий";
  • центры космической связи "Дубна", "Сколково" и "Медвежьи Озера".

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ атаковала сразу 7 вражеских самолетов в Крыму.

Более того, стало известно, что СБС успешно "прорубили коридор" для ударов по Москве.

Также мы писали, что украинские дроны вывели из строя ключевую электроподстанцию Севастополя.

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