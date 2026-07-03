Удары вглубь России выросли на 1150% с начала года, - "Мадяр"

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В 2026 году Силы беспилотных систем Украины увеличили количество поражений в оперативной и стратегической глубине врага на 1150%. Также они раскрыли количество атакованных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБС.