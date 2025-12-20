Украинские дроны ударили по кораблю РФ и платформе "Лукойла" в Каспийском море

В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военно-экономических объектов России в Каспийском море.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ и Силах специальных операций.
В частности, украинские дроны поразили военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник", который осуществлял патрулирование вблизи нефтегазовой инфраструктуры. Несколько беспилотников попали в судно, степень повреждений пока уточняется.
Кроме того, под удар попала буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского, принадлежащая компании "Лукойл". Платформа обеспечивает добычу нефти и газа, экспорт которых наполняет бюджет РФ и используется для финансирования войны против Украины. Масштаб нанесенного ущерба и дальнейшая способность объекта к работе уточняются.
Также, по данным Генштаба, недавно была поражена радиолокационная система РСП-6М2 на временно оккупированной территории Крыма. Она использовалась для регулирования движения воздушных судов и повышения возможностей врага.
В ССО отметили, что украинские силы и в дальнейшем применяют асимметричные действия, направленные на ослабление военного и экономического потенциала государства-агрессора.
Напомним, утром пятницы, 12 декабря, стало известно, что беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы в Каспийском море. Это первый случай, когда Украина поразила объект РФ, связанный с добычей нефти в этом регионе.
А уже вечером того же дня беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторный удар по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море. В результате атаки производственные процессы приостановлены.
А уже 15 декабря беспилотники Службы безопасности Украины в третий раз нанесли удар по нефтедобывающим платформам России в Каспийском море.