Українські дрони вдарили по кораблю РФ і платформі "Лукойлу" в Каспійському морі

Ілюстративне фото: дрони вдарили по кораблю РФ і платформі "Лукойлу" в Каспійському морі (sof.mil.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 19 грудня Сили оборони України завдали ударів по низці воєнно-економічних об’єктів Росії в Каспійському морі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ та Силах спеціальних операцій.

Зокрема, українські дрони уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 "Охотник", який здійснював патрулювання поблизу нафтогазової інфраструктури. Кілька безпілотників влучили у судно, ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Крім того, під удар потрапила бурова платформа на нафтогазовому родовищі імені Філановського, що належить компанії "Лукойл". Платформа забезпечує видобуток нафти й газу, експорт яких наповнює бюджет РФ і використовується для фінансування війни проти України. Масштаб завданих збитків та подальша спроможність об’єкта до роботи уточнюються.

Також, за даними Генштабу, нещодавно було уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 на тимчасово окупованій території Криму. Вона використовувалася для регулювання руху повітряних суден та підвищення спроможностей ворога.

У ССО наголосили, що українські сили й надалі застосовують асиметричні дії, спрямовані на послаблення військового та економічного потенціалу держави-агресора.

Удари СБУ по нафтових об'єктах РФ

Нагадаємо, зранку п'ятниці, 12 грудня, стало відомо, що безпілотники СБУ зупинили роботу нафтовидобувної платформи у Каспійському морі. Це перший випадок, коли Україна уразила об’єкт РФ, пов’язаний із видобутком нафти в цьому регіоні.

А вже ввечері того ж дня безпілотники Служби безпеки України завдали повторного удару по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі. Внаслідок атаки виробничі процеси призупинено.

А вже 15 грудня безпілотники Служби безпеки України втретє завдали удару по нафтовидобувних платформах Росії в Каспійському морі.

