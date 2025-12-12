СБУ повторно ударила по нефтяным вышкам РФ в Каспийском море

Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторный удар по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море. В результате атаки производственные процессы приостановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Кроме того, была поражена другая платформа - им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" и работают в Каспийском море.

Фото: атака дронов по нефтедобывающей платформе РФ (СБУ)

Согласно предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

"СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов - это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, "бавовна" будет гореть на всех российских объектах, которые работают на войну", - сообщил информированный источник в СБУ.