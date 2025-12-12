ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

СБУ повторно ударила по нефтяным вышкам РФ в Каспийском море

Россия, Пятница 12 декабря 2025 20:43
UA EN RU
СБУ повторно ударила по нефтяным вышкам РФ в Каспийском море Фото: СБУ второй раз за неделю ударила по российским вышкам в Каспии (СБУ)
Автор: Валерий Ульяненко, Юлия Акимова

Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторный удар по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море. В результате атаки производственные процессы приостановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Кроме того, была поражена другая платформа - им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" и работают в Каспийском море.

СБУ повторно ударила по нефтяным вышкам РФ в Каспийском мореФото: атака дронов по нефтедобывающей платформе РФ (СБУ)

СБУ повторно ударила по нефтяным вышкам РФ в Каспийском мореФото: атака дронов по нефтедобывающей платформе РФ (СБУ)

Согласно предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

"СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов - это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, "бавовна" будет гореть на всех российских объектах, которые работают на войну", - сообщил информированный источник в СБУ.

Атаки на нефтяные объекты РФ

Атаки на нефтяные объекты РФ позволяют сокращать запасы топлива для армии оккупантов и наносят экономические потери военной машине Кремля. Координационная работа СБУ, ССО, ГУР и СБС суммарно вывела из строя около 20% мощностей нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и усложнило логистику.

Ранее дроны СБУ успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в 1400 км от территории Украины.

РБК-Украина также писало, что дроны СБУ поразили и вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация ЛУКОЙЛ-Украина Каспийское море Дрони
Новости
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Россия ударила баллистикой по кораблям в портах Одессы и Черноморска (фото, видео)
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе