Украинские дроны в четвертый раз за две недели атаковали Туапсинский НПЗ (видео)

Удары по нефтеперерабатывающим заводам

В ночь на 1 мая подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.

В результате удара беспилотников возник пожар нефтемазутной смеси в резервуарах.

По информации Сил беспилотных систем, это уже четвертая атака на объект за последние две недели.

Как сообщили украинские спецслужбы, такие спецоперации снижают способность РФ продолжать войну против Украины.

"Служба безопасности продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам, которые обеспечивают нефтедолларовые поступления в ее бюджет", - отметили в СБУ.

Уничтожение других целей врага

За прошедшие сутки Силы обороны Украины также поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Пермский" в Пермском крае РФ.

Там подтверждено повреждение установки первичной переработки нефти АВТ-4 с последующим пожаром на территории завода.

Кроме этого, украинские защитники успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", склады боеприпасов и пункты управления беспилотниками противника.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - подчеркнули в Генштабе цель таких операций.