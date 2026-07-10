Нет ни одного российского НПЗ, до которого бы не достало украинское оружие, - Зеленский

В России не осталось нефтеперерабатывающих заводов, которые не атаковало бы украинское оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе украинские военные достигли важных результатов в применении "дальнобойных санкций" по российским объектам, работающим в поддержку враждебной агрессии.

"Украинские дроны долетели до Сибири и поразили НПЗ в Омске - почти 2,5 тысячи километров от Украины. Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не достало бы украинское оружие", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина била по нефтяным объектам россиян в Саратовском, Ростовском, Тверском, Ставропольском, Краснодарском регионах, Татарстане и Башкортостане.

"Был поражен аэродром в Воронежском регионе, стратегическое предприятие в Твери. Было и применение дронов по объектам в Московском, Ленинградском и Брянском регионах", - сообщил он.

Глава государства подчеркнул, что "украинский план дальнобойных санкций против России выполняется четко".