Украинские дроны поразили полигон РФ, откуда запускали "Орешник", - "Милитарный"

Фото: Украинские дроны поразили полигон РФ, откуда запускали "Орешник" (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Украинские беспилотники совершили атаку на российский полигон, где проводят пуски "Орешника". Это удар по объекту, который использовали для удара по пригороду Львова 8 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Украинские дроны атаковали 4-й Государственный центральный межвидовой полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Полигон активно используется для испытаний баллистических ракет средней дальности "Орешник".

По данным российского Telegram-канала "Радар ВРВ", противовоздушная оборона на полигоне работала во время атаки, однако ударные БПЛА попали в монтажно-испытательный корпус.

Кроме "Орешника", на полигоне испытывают различные ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, комплексы ПВО и пусковые установки С-400.

Предыдущая атака украинских дронов на Капустин Яр состоялась в июле 2024 года, когда были поражены здания на территории объекта.

РФ атаковала Львов "Орешником"

Напомним, в ночь на 9 января во Львовской области прогремела серия взрывов после запуска ракет с российского полигона "Капустин Яр".

Местные власти подтвердили, что попадание пришлось на объект критической инфраструктуры, из-за чего частично прекратили газоснабжение.

По информации Воздушного командования "Запад", баллистическая ракета двигалась со скоростью около 13000 километров в час.

Российская сторонаподтвердила запуск ракеты по Львовской области, одновременно распространив фейковую информацию о якобы "атаке на резиденцию" Путина, пытаясь таким образом оправдать удар.

В Воздушных силах Украины не подтвердили применение именно ракеты "Орешник", но отметили, что пуск был осуществлен с полигона "Капустин Яр", где расположены ракеты этого типа.

