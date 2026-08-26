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Четвертый по величине НПЗ России останавливает переработку нефти после атаки дрона, - Reuters

19:53 26.08.2026 Ср
2 мин
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aimg Елена Бджола
Четвертый по величине НПЗ России останавливает переработку нефти после атаки дрона, - Reuters Фото: российский НПЗ NORSI прекратил работу (nnos.lukoil.ru)
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НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) в городе Кстово приостановил переработку сырой нефти 26 августа после удара украинского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

NORSI перестал работать

26 августа в результате атаки украинского беспилотника на Нижегородскую область России был поврежден неуказанный промышленный объект, сообщил в среду местный губернатор Глеб Никитин.

Генштаб ВСУ подтвердил позже, что речь шла о NORSI - втором по величине производителе бензина и четвертом по величине НПЗ в России.

Атака дрона повредила:

  • несколько перерабатывающих установок,
  • межблочную инфраструктуру,
  • общие заводские постройки.

Источники затруднились сказать, когда устранят повреждения и возобновят перерабатывающие операции на этом предприятии.

Атаки дронов по НПЗ

Все основные российские НПЗ компании "ЛУКойл" сейчас не работают.

Так, Пермский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после атаки дрона 21 августа, а Волгоградский НПЗ - 31 июля.

NORSI может перерабатывать около 15 миллионов метрических тонн сырой нефти в год и производить:

  • около 5 миллионов тонн бензина,
  • более 5 миллионов тонн дизельного топлива,
  • 2 миллиона тонн мазута,
  • около 500000 тонн битума.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 26 августа Силы обороны Украины поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ -"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. В Генштабе подтвердили, что в результате поражения завода на его территории произошел пожар.

Также сообщалось, что на 14 августа украинские беспилотники атаковали почти треть крупных НПЗ страны-агрессора.

Кроме того, ПАО "Орскнефтеоргсинтез" - один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России - полностью остановил работу после украинских атак.

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