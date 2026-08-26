Четвертый по величине НПЗ России останавливает переработку нефти после атаки дрона, - Reuters

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) в городе Кстово приостановил переработку сырой нефти 26 августа после удара украинского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

NORSI перестал работать

26 августа в результате атаки украинского беспилотника на Нижегородскую область России был поврежден неуказанный промышленный объект, сообщил в среду местный губернатор Глеб Никитин.

Генштаб ВСУ подтвердил позже, что речь шла о NORSI - втором по величине производителе бензина и четвертом по величине НПЗ в России.

Атака дрона повредила:

несколько перерабатывающих установок,

межблочную инфраструктуру,

общие заводские постройки.

Источники затруднились сказать, когда устранят повреждения и возобновят перерабатывающие операции на этом предприятии.

Атаки дронов по НПЗ

Все основные российские НПЗ компании "ЛУКойл" сейчас не работают.

Так, Пермский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после атаки дрона 21 августа, а Волгоградский НПЗ - 31 июля.

NORSI может перерабатывать около 15 миллионов метрических тонн сырой нефти в год и производить: