Афипский НПЗ снова пылает: спутник показал последствия атаки дронов
На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после украинской атаки загорелась установка для совместной переработки газа и газоконденсата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".
Упутниковый кадр позволяет увидеть очаг возгорания на установке СПГК. Ее назначение – получение товарного топлива, в частности бензина и дизеля, а также подготовка сырья для последующей переработки.
Эта установка уже попадала под удар раньше. 7 августа на Афипском НПЗ также произошел пожар. Тогда российская сторона заявляла, что возгорание было вызвано "падением обломков украинского беспилотника" и сообщала о его ликвидации.
Теперь установка снова оказалась в зоне поражения. Новые спутниковые данные позволили зафиксировать последствия очередной атаки.
Афипский НПЗ расположен в Краснодарском крае России. Предприятие уже не раз становилось целью украинских ударов. По данным "Радио Свобода", с начала полномасштабного вторжения России в Украину завод атаковали более десяти раз.
Напомним, в ночь на 25 августа Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Об атаке сообщила компания Fire Point, отметив, что украинские дроны попали по предприятию.
Также этой ночью дроны атаковали Ростовскую область. OSINT-источники сообщили о взрывах возле Новошахтинска.