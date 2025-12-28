RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украинские дроны поразили ряд военных объектов россиян в Крыму (видео)

Фото: украинские дроны поразили ряд военных объектов РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы беспилотных систем поразили ряд военных объектов россиян на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего СБС Роберта "Мадьяра" Бровди.

"Ночью Птицы 1-го Отдельного центра БпС СБС отработали ряд военных объектов в ВОТ, в том числе современную червячную приблуду", - сообщил Мадьяр.

По его словам, были поражены:

  • РЛС Валдай (Черноморское, АР Крым):
  • пункт управления комплексом радиолокационной разведки (Черноморское, АР Крым);
  • базу хранения и запуска МБЭК (морской безэкипажный катер), Черноморское, АР Крым).

 

Напомним, ранее мы сообщали, что Силы беспилотных систем в декабре уничтожают почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. Сейчас среднесуточный показатель составляет 415 оккупантов.

В частности, Силы беспилотных систем (СБС) в ночь на 6 декабря нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.

На днях Силы беспилотных систем поразили ряд объектов российских оккупантов на временно оккупированных украинских территориях. Среди прочего уничтожен командный пункт и место дислокации спецназовцев ГРУ РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Силы беспилотных системВойна в УкраинеАтака дронов