Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Українські дрони уразили низку військових обʼєктів росіян у Криму (відео)

Фото: українські дрони уразили низку військових обʼєктів РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили безпілотних систем уразили низку військових обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

"Вночі Птахи 1-го Окремого центру БпС СБС відпрацювали низку військових обʼєктів у ТОТ, у тому числі сучасну хробачу приблуду", - повідомив Мадяр.

За його словами, було уражено:

  • РЛС Валдай (Чорноморське, АР Крим):
  • пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки (Чорноморське, АР Крим);
  • базу зберігання та запуску МБЕК  (морський безекіпажний катер), Черноморське, АР Крим).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сили безпілотних систем у грудні знищують майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Зараз середньодобовий показник складає 415 окупантів.

Зокрема, Сили безпілотних систем (СБС) у ніч на 6 грудня завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

Днями Сили безпілотних систем уразили низку об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих українських територіях. Серед іншого знищено командний пункт та місце дислокації спецпризначенців ГРУ РФ.

