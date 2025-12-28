Українські дрони уразили низку військових обʼєктів росіян у Криму (відео)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сили безпілотних систем у грудні знищують майже у півтора раза більше живої сили противника, ніж у листопаді. Зараз середньодобовий показник складає 415 окупантів.

Зокрема, Сили безпілотних систем (СБС) у ніч на 6 грудня завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

Днями Сили безпілотних систем уразили низку об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих українських територіях. Серед іншого знищено командний пункт та місце дислокації спецпризначенців ГРУ РФ.