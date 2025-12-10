ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинские дроны "сожгли" два "Тор-М1" и новый "Бук-М3": у РФ дефицит ПВО

Россия, Среда 10 декабря 2025 15:08
UA EN RU
Украинские дроны "сожгли" два "Тор-М1" и новый "Бук-М3": у РФ дефицит ПВО Фото: Бук-М3 (mil in ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские операторы батальона Asgard 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем успешно поразили сразу три системы противовоздушной обороны российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем ВСУ.

Как сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ, украинские военные уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Тор-М1".

Кроме того, бойцы ликвидировали новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Ранее подразделение 412-й бригады за три дня уничтожило три российские системы ПВО общей стоимостью около 60 миллионов долларов.

В ВСУ подчеркнули, что такие удары имеют критически важное значение, ведь россияне испытывают острый дефицит в производстве современных и дорогостоящих средств противовоздушной обороны. Уничтожение этих комплексов ослабляет возможности врага прикрывать свои войска и объекты.

Бук-М3 - это современный российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других воздушных целей на дистанции до 70 км. Система характеризуется высокой мобильностью, способностью работать в условиях активных радиопомех и возможностью одновременного поражения нескольких целей, что делает ее важным элементом российской эшелонированной ПВО.

Тор-М1 - это самоходный зенитно-ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для прикрытия войск и важных объектов от ударов авиации и высокоточного оружия на расстояниях до 12 км. Комплекс способен автоматически обнаруживать, сопровождать и поражать цели даже во время движения, что обеспечивает ему высокую эффективность в тактических условиях и делает одним из самых распространенных средств ПВО ближнего действия в армии РФ.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому "Кировское" в оккупированном Крыму. Было уничтожено три вертолета врага и систему "Панцирь-С1".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ПВО Силы беспилотных систем
Новости
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте