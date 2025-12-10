Украинские дроны "сожгли" два "Тор-М1" и новый "Бук-М3": у РФ дефицит ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем ВСУ.

Как сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ, украинские военные уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Тор-М1".

Кроме того, бойцы ликвидировали новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Ранее подразделение 412-й бригады за три дня уничтожило три российские системы ПВО общей стоимостью около 60 миллионов долларов.

В ВСУ подчеркнули, что такие удары имеют критически важное значение, ведь россияне испытывают острый дефицит в производстве современных и дорогостоящих средств противовоздушной обороны. Уничтожение этих комплексов ослабляет возможности врага прикрывать свои войска и объекты.

Бук-М3 - это современный российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других воздушных целей на дистанции до 70 км. Система характеризуется высокой мобильностью, способностью работать в условиях активных радиопомех и возможностью одновременного поражения нескольких целей, что делает ее важным элементом российской эшелонированной ПВО.

Тор-М1 - это самоходный зенитно-ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для прикрытия войск и важных объектов от ударов авиации и высокоточного оружия на расстояниях до 12 км. Комплекс способен автоматически обнаруживать, сопровождать и поражать цели даже во время движения, что обеспечивает ему высокую эффективность в тактических условиях и делает одним из самых распространенных средств ПВО ближнего действия в армии РФ.