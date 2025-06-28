СБУ атаковала аэродром "Кировское" в Крыму: минус "Панцирь-С1" и три вертолета

Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому "Кировское" в оккупированном Крыму ночью 28 июня. Было уничтожено три вертолета врага и систему "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как отмечает СБУ, было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным дронам врага.

По имеющимся данным, в результате операции СБУ уничтожила три многоцелевых и ударных вертолета оккупантов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.

"СБУ системно работает над снижением возможностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины. Оккупанты должны осознавать, что их дорогостоящая военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого соприкосновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага", - говорится в сообщении.

Справка: "Панцирь-С1" - это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он применяется для ближнего прикрытия объектов от воздушного нападения. Также может защищать объекты от наземных и надводных угроз.

Комплекс создали в 1994 году, а затем модернизировали. "Панцирь-С1" приняли на вооружение российской армии в 2012 году.