Українські дрони "спалили" два "Тор-М1" і новий "Бук-М3": у РФ дефіцит ППО

Росія, Середа 10 грудня 2025 15:08
UA EN RU
Українські дрони "спалили" два "Тор-М1" і новий "Бук-М3": у РФ дефіцит ППО Фото: Бук-М3 (mil in ua)
Автор: Наталія Кава

Українські оператори батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем успішно вразили одразу три системи протиповітряної оборони російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сил безпілотних систем ЗСУ.

Як повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ, українські військові знищили два зенітно-ракетні комплекси "Тор-М1".

Крім того, бійці ліквідували новітній російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Раніше підрозділ 412-ї бригади за три дні знищив три російські системи ППО загальною вартістю близько 60 мільйонів доларів.

У ЗСУ підкреслили, що такі удари мають критично важливе значення, адже росіяни відчувають гострий дефіцит у виробництві сучасних і дороговартісних засобів протиповітряної оборони. Знищення цих комплексів послаблює можливості ворога прикривати свої війська та об'єкти.

Бук-М3 - це сучасний російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет та інших повітряних цілей на дистанції до 70 км. Система характеризується високою мобільністю, здатністю працювати в умовах активних радіоперешкод і можливістю одночасного ураження кількох цілей, що робить її важливим елементом російської ешелонованої ППО.

Тор-М1 - це самохідний зенітно-ракетний комплекс малої дальності, призначений для прикриття військ і важливих об’єктів від ударів авіації та високоточної зброї на відстанях до 12 км. Комплекс здатний автоматично виявляти, супроводжувати та уражати цілі навіть під час руху, що забезпечує йому високу ефективність у тактичних умовах та робить одним із найпоширеніших засобів ППО ближньої дії в армії РФ.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України завдала удару по військовому аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму. Було знищено три вертольоти ворога та систему "Панцир-С1".

