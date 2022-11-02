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Украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов (видео)

Фото: Украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось точным ударом уничтожить военную технику российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Военные демилитаризуют российский металлолом", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как ВСУ удалось поразить военную технику оккупантов, которая была размещена в лесополосе. После попадания украинского снаряда она загорелась и взорвалась.

По предварительной информации, это работа воинов Сичеславской 25-й воздушно-десантной бригады.

Напомним, что украинские десантники разбили замаскированную технику оккупантов.

Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

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