Українські десантники знищили військову техніку окупантів (відео)

Українським військовим вдалося влучним ударом знищити військову техніку російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Військові демілітаризують російський металобрухт", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як ЗСУ вдалося уразити військову техніку окупантів, яка була розміщена у лісосмузі. Після влучання українського снаряда вона загорілася та вибухнула.
За попередньою інформацією, це робота воїнів Січеславської 25-ї повітряно-десантної бригади.
Нагадаємо, що українські десантники розбили замасковану техніку окупантів.
Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.
Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.
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