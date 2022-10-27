Украинские десантники разбили замаскированную технику оккупантов: видео

В публикации говорится, что украинские десантники "устроили охоту" на бронетехнику российских оккупантов. На видео из беспилотника зафиксирована слаженная работа аэроразведки и артиллерийского подразделения - они находят замаскированную технику врага и уничтожают ее.

Напомним, что 26 октября нацгвардейцы ударили по позициям россиян на востоке, в результате чего уничтожили склад боеприпасов и немало техники. В тот же день в Донецком направлении украинские защитники уничтожили вражеский бронетранспортер с помощью артиллерии и беспилотника в Донецкой области.