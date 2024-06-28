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Десантники ВСУ установили флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ (видео)

Пятница 28 июня 2024 17:10
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Десантники ВСУ установили флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ (видео) Фото: флаг Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В День Конституции Украины бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ с помощью дрона установили флаг Украины в одном из населенных пунктов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины с помощью дрона установили государственный флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ. С Днем Конституции Украины!", - говорится в сообщении под видео.

Напомним, в апреле в селе Казачьи Лагери на временно оккупированном левобережье Херсонской области украинские военные установили флаг Украины на местной водонапорной башне. Бойцы опубликовали видео.

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