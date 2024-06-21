Десантники ударным дроном уничтожили вражескую "жирную" цель. Россияне потеряли ЗРК (видео)
Силы обороны Украины уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса" с помощью ударного дрона. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"Еще одна "жирная" уничтоженная вражеская цель от пилотов ударных дронов 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты средь бела дня развернули зенитно-ракетный комплекс "Оса", потому что увидели в небе украинский дрон.
"Но эту охоту внезапно оборвал ловкий оператор FPV-дрона 79-ки", - написали военные.
Потери оккупантов
Россия в результате своей агрессии против Украины несет колоссальные потери в живой силе и технике.
Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 531 980 военных.
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