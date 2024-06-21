Десантники ударным дроном уничтожили вражескую "жирную" цель. Россияне потеряли ЗРК (видео)

Силы обороны Украины уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса" с помощью ударного дрона. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Еще одна "жирная" уничтоженная вражеская цель от пилотов ударных дронов 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады", - говорится в сообщении. Отмечается, что оккупанты средь бела дня развернули зенитно-ракетный комплекс "Оса", потому что увидели в небе украинский дрон. "Но эту охоту внезапно оборвал ловкий оператор FPV-дрона 79-ки", - написали военные. Потери оккупантов Россия в результате своей агрессии против Украины несет колоссальные потери в живой силе и технике.