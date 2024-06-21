ua en ru
Пт, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Десантники ударным дроном уничтожили вражескую "жирную" цель. Россияне потеряли ЗРК (видео)

Украина, Пятница 21 июня 2024 21:15
UA EN RU
Десантники ударным дроном уничтожили вражескую "жирную" цель. Россияне потеряли ЗРК (видео) Архивное фото: десантники ударным дроном уничтожили вражескую "жирную" цель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса" с помощью ударного дрона. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Еще одна "жирная" уничтоженная вражеская цель от пилотов ударных дронов 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты средь бела дня развернули зенитно-ракетный комплекс "Оса", потому что увидели в небе украинский дрон.

"Но эту охоту внезапно оборвал ловкий оператор FPV-дрона 79-ки", - написали военные.

Потери оккупантов

Россия в результате своей агрессии против Украины несет колоссальные потери в живой силе и технике.

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 531 980 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Украина получит первый транш от замороженных активов России до конца лета
Украина получит первый транш от замороженных активов России до конца лета
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины