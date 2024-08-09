Украинское дунайское пароходство планирует аннулировать отсрочки сотрудников от мобилизации

Украинское дунайское пароходство (УДП) будет инициировать аннулирование отсрочки у сотрудников. Данная инициатива будет относиться к тем, кто не задействован в критически важных производственных процессах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УПД.

Дунайское пароходство признано критически важным для экономики, что дает право бронировать до 50% военнообязанных сотрудников. "В первую очередь бронируем плавсостав. Судоводы - основа производственной деятельности компании", - говорится в сообщении. Как отмечается, право на отсрочку предоставляется действительно критически важным для производственного процесса сотрудникам. Если работник не выходит в рейсы (находится в отпусках, работает в частных структурах, занимается личными делами или общественной деятельностью), это дает предприятию право инициировать аннулирование отсрочки. "Аннулирование осуществляется по решению Минэкономики на основании представления предприятия. Отсрочка не привилегия. Она должна предоставляться тем, кто честно и преданно делает важное для страны дело!", - подчеркивают в сообщении.