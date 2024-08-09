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Украинское дунайское пароходство планирует аннулировать отсрочки сотрудников от мобилизации

Украина, Пятница 09 августа 2024 13:19
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Украинское дунайское пароходство планирует аннулировать отсрочки сотрудников от мобилизации Фото: Украинское дунайское пароходство аннулирует отсрочки сотрудников от мобилизации (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинское дунайское пароходство (УДП) будет инициировать аннулирование отсрочки у сотрудников. Данная инициатива будет относиться к тем, кто не задействован в критически важных производственных процессах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УПД.

Дунайское пароходство признано критически важным для экономики, что дает право бронировать до 50% военнообязанных сотрудников.

"В первую очередь бронируем плавсостав. Судоводы - основа производственной деятельности компании", - говорится в сообщении.

Как отмечается, право на отсрочку предоставляется действительно критически важным для производственного процесса сотрудникам. Если работник не выходит в рейсы (находится в отпусках, работает в частных структурах, занимается личными делами или общественной деятельностью), это дает предприятию право инициировать аннулирование отсрочки.

"Аннулирование осуществляется по решению Минэкономики на основании представления предприятия. Отсрочка не привилегия. Она должна предоставляться тем, кто честно и преданно делает важное для страны дело!", - подчеркивают в сообщении.

Отсрочка от мобилизации

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Верховной Раде предлагают усовершенствовать законодательство и обезопасить граждан, оформляющих отсрочку (бронирование) в ТЦК и СП, от отправки на ВЛК и мобилизации - до конца процесса.

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