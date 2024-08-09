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Українське дунайське пароплавство планує анулювання відстрочки співробітників від мобілізації

Україна, П'ятниця 09 серпня 2024 13:19
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Українське дунайське пароплавство планує анулювання відстрочки співробітників від мобілізації Фото: Українське дунайське пароплавство анулює відстрочки співробітників від мобілізації (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українське дунайське пароплавство (УДП) ініціюватиме анулювання відстрочки у співробітників. Дана ініціатива стосуватиметься тих, хто не задіяний у критично важливих виробничих процесах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УПД.

Зазначається, що Дунайське пароплавство визнано критично важливим для економіки, що дає право бронювати до 50% військовозобов’язаних співробітників.

"В першу чергу бронюємо плавсклад. Судноводії - основа виробничої діяльності компанії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, право на відстрочку надається дійсно критично важливим для виробничого процесу співробітникам. Якщо працівник не виходить в рейси (перебуває у відпустках, працює у приватних структурах, займається особистими справами чи громадською діяльністю) це дає підприємству право ініціювати анулювання відстрочки.

"Анулювання здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі подання підприємства. Відстрочка не привілей. Вона має надаватися тим, хто чесно і віддано робить важливу для країни справу!", - наголошують у повідомленні.

Відстрочка від мобілізації

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що у Верховній Раді пропонують удосконалити законодавство й убезпечити громадян, які оформлюють відстрочку (бронювання) у ТЦК та СП, від відправлення на ВЛК і мобілізації - до кінця процесу.

Читайте також, кого не мають права мобілізувати до ЗСУ під час війни.

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