Не только отсрочка. Кого не имеют права мобилизовать в ВСУ: все категории

В Украине продолжается мобилизация, и в ряды ВСУ могут призывать мужчин военнообязанного возраста. Впрочем, далеко не всех. В новом законе о мобилизации есть детализированный перечень оснований для отсрочки.

РБК-Украина расспросило адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерину Анищенко , кого не могут призвать на службу в ВСУ во время мобилизации.

Кого не имеют права мобилизовать: список

По новым правилам, мобилизовать в ВСУ не могут мужчин, младше 25 и старше 60 лет. Их могут призвать, но только если они проявили инициативу и решили служить сами. При этом высший офицерский состав может служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию.

Также не мобилизуют тех, кто признан непригодным к службе по состоянию здоровья и исключен из военного учета. Не будут призывать женщин – у них есть возможность мобилизоваться, но только добровольно.

Призову не подлежат те, кто имеет бронирование на работе или получил отсрочку от службы. Ее можно оформить по разным критериям. К примеру, кто является опекуном ребенка-сироты, содержит трех собственных детей, преподает в университете и имеет при этом научную степень, поясняет РБК-Украина адвокат Екатерина Анищенко.

"Часто встречаю явление, когда те, кто имеет право на законную отсрочку, ее не оформляет. Однако надо учитывать, что если такое право есть, но вы не собрали необходимые документы и не сходили с ними в ТЦК, отсрочка не оформляется как-то автоматически. Ее оформлением нужно заниматься в каждом частном случае", – замечает специалист.

Обратите внимание. Если раньше в законе был пункт о том, что мобилизовать не могут брата погибшего на войне, то сейчас документ убрали пункт "неполнородный". Это означает, что призвать в ВСУ могут брата погибшего, если у них общий родитель – отец или мать. Но, как и раньше, родного брата погибшего на войне мобилизовывать не будут.

Фото: Законом о мобилизации установлен перечень категорий мужчин, которых не будут призывать на службу (Galinfo.com.ua)

Кроме того, мобилизовать не имеют права мужчин из таких категорий:

Кто имеет ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим;

Мужчины, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

Кто воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

Воспитатели ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;

Те, кто содержит совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

Имеющий на содержании ребенка, который до момента усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

Мужчины, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком или одним из своих родителей или родителей жены (супруга) в случае, если родственник нуждается в постоянном уходе за заключением комиссии заведения здравоохранения;

Мужчины-опекуны лица, признанного судом недееспособным.

Фото: Мужчины младше 25 лет могут пойти служить добровольно (Getty Images)

Мобилизация 25-летних: что нужно учитывать

Мобилизовать мужчину, если он младше 25 лет, могут только в отдельных случаях, обращает внимание адвокат.

"Для этого должно быть одно из нескольких оснований. Например, мобилизовать могут, когда человек до 25 лет сам добровольно написал заявление о своей мобилизации, или заключил контракт. Кроме того, мобилизуют мужчину, если раньше он был офицером запаса и заканчивал военную кафедру в университете. Даже если он не достиг 25-летнего возраста, то все равно подлежит мобилизации", – говорит Екатерина Анищенко.

Подлежат мобилизации и младшие 25 лет военнообязанные, которые ранее прошли срочную службу и на данный момент находящиеся в запасе.

Впрочем, адвокат предупреждает: даже если вы не подлежите мобилизации, но вам от 18 до 60 лет, то обновить свои военно-учетные данные все равно нужно, как того требует закон.