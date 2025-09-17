ua en ru
Украина требует недопуска россиян и белорусов к ЧМ: в списке посетители Крыма

Среда 17 сентября 2025 18:02
UA EN RU
Украина требует недопуска россиян и белорусов к ЧМ: в списке посетители Крыма Украина требует недопуска "нейтральных" россиян и белорусов к чемпионату мира по тяжелой атлетике (фото: facebook.com/uwf.net.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта и Федерация тяжелой атлетики Украины обратились к МОК и Международной федерации тяжелой атлетики с призывом запретить участие спортсменов из России и Беларуси в чемпионате мира по тяжелой атлетике-2025, который пройдет в Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Украина выступила против "нейтрального"

Чемпионат мира по тяжелой атлетике состоится со 2 по 11 октября 2025 года в Норвегии. Несмотря на международные санкции и рекомендации МОК, среди участников соревнований заявлены спортсмены из России и Беларуси под нейтральным флагом.

Украинская сторона настаивает, что ряд этих атлетов имеет непосредственные связи с военными структурами и участвовала в пропагандистских мероприятиях, что противоречит критериям нейтрального статуса.

Кто именно под угрозой отстранения

В заявлении Украины говорится, что в 2022 году российские тяжелоатлетки Регина Шайдуллина, Анастасия Романова, Яна Сотиева и Кристина Новицкая незаконно посетили временно оккупированный Крым, нарушив украинское законодательство и международное право.

Кроме того, Анастасия Романова, Артем Окулов, Даниил Вагайцев, Зульфат Гараев, Георгий Купцов, Сергей Петров, Геворг Серобян, Евгения Гусева и Михаил Подкорытов являются военнослужащими и членами ЦСКА, который напрямую связан с российской армией.

Отдельно подчеркнуто, что белорусский атлет Евгений Тихонцов участвовал в пропагандистском мероприятии вместе с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Позиция Украины

В обращении отмечается, что эти факты противоречат рекомендациям МОК от 28 марта 2023 года.

Согласно им, нейтральный статус не может предоставляться спортсменам, которые связаны с военными структурами или участвовали в пропагандистской деятельности.

"Пока идет война против Украины, спортсмены, которые поддерживают агрессию действиями или словами или являются частью военных и пропагандистских структур, не могут участвовать в международных соревнованиях в любом статусе", - говорится в обращении.

Документ подписали президент НОК Украины Вадим Гутцайт, Министр молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Федерации тяжелой атлетики Украины Александр Герега.

Украина требует недопуска "нейтральных" россиян и белорусов к чемпионату мира по тяжелой атлетике (фото: noc-ukr.org)

Они призвали международные спортивные организации проверить приведенные факты и принять меры для недопущения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Украина Чемпионат мира
