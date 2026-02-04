Украинское оружие показало высокий результат: в ВСУ создают новые дивизионы дронов

В прошлом месяце средства именно украинского производства показали высокие результаты в противодействии вражеским беспилотникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Генерал рассказал о результатах доклада об эффективности уничтожения "Шахедов" различными типами дронов-перехватчиков.
"В январе высокие результаты демонстрировали средства именно украинского производства. Фиксируем положительную динамику комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков", - подчеркнул он.
Сырский добавил, что подготовка дополнительных экипажей продолжается - в частности, сотни экипажей беспилотников под контролем Воздушных Сил уже выполняют задачи. Кроме того, усиливается антидроновая защита ключевых административных центров в прифронтовых регионах.
"Малая ПВО" - одно из самых динамичных и самых технологичных направлений современной войны. Соответственно и решения здесь должны быть быстрыми, четкими и нешаблонными", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
В то же время он отметил, что определяющими являются темпы работы украинских и европейских производителей, а также поставки техники от западных партнеров.
Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказал об особенностях применения дронов Россией. По его словам, "Шахеды" эволюционировали и стали на сегодня главной воздушной угрозой для Украины.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский приказал усилить противодроновую защиту прифронтовых городов, чтобы россияне не могли больше использовать их для атак на гражданских.
Кроме того, войска РФ начинают использовать беспилотники "Гербера" в роли "маток" для доставки ударных или разведывательных дронов в украинский тыл.