Украинское оружие показало высокий результат: в ВСУ создают новые дивизионы дронов

Генерал рассказал о результатах доклада об эффективности уничтожения "Шахедов" различными типами дронов-перехватчиков.

"В январе высокие результаты демонстрировали средства именно украинского производства. Фиксируем положительную динамику комплектования вновь созданных дивизионов дронов-перехватчиков", - подчеркнул он.

Сырский добавил, что подготовка дополнительных экипажей продолжается - в частности, сотни экипажей беспилотников под контролем Воздушных Сил уже выполняют задачи. Кроме того, усиливается антидроновая защита ключевых административных центров в прифронтовых регионах.

"Малая ПВО" - одно из самых динамичных и самых технологичных направлений современной войны. Соответственно и решения здесь должны быть быстрыми, четкими и нешаблонными", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

В то же время он отметил, что определяющими являются темпы работы украинских и европейских производителей, а также поставки техники от западных партнеров.