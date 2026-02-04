ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российские дроны "Гербера" получили новую необычную роль: в ISW раскрыли детали

Среда 04 февраля 2026 11:13
UA EN RU
Российские дроны "Гербера" получили новую необычную роль: в ISW раскрыли детали Фото: российские дроны "Гербера" получили новую необычную роль (twitter.com/distant_earth83)
Автор: Константин Широкун

Российские войска начали использовать дроны "Гербера" в качестве носителей малых разведывательных или ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Читайте также: Украинские разведчики выяснили "начинку" российского дрона "Гербера"

Отмечается, что российские войска начинают использовать беспилотники "Гербера" в роли "маток" для доставки ударных или разведывательных дронов в украинский тыл.

Украинские войска не смогли найти FPV-беспилотник, который был доставлен "Герберой", поэтому неясно, был ли FPV-беспилотник ударным или разведывательным. Беспилотники "Гербера", которые являются гораздо более дешевой версией "Шахеда", могут пролетать от 300 до 600 километров.

Таким образом, российские войска пытаются использовать большую дальность полета "Герберы", чтобы доставлять меньшие FPV-дроны дальше в тыл. Российские войска также все чаще используют дроны-"матки" для проведения разведки, что позволяет наносить точные удары по украинским полигонам, системам ПВО и ракетным установкам в украинском тылу.

По данным аналитиков, украинские войска вряд ли будут использовать системы ПВО для сбивания этих малых FPV-дронов в глубоком тылу, что подчеркивает потребность Украины в дронах-перехватчиках и системах ПВО точечной обороны, поскольку систем РЭБ, вероятно, недостаточно для защиты украинской инфраструктуры от них.

Что известно о "Герберах"

Российский дрон "Гербера" имитирует "популярный" у оккупантов "Шахед". Он часто используется для перегрузки украинской ПВО.

"Гербера" может нести боевую часть, как камикадзе, и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных дронов

По данным ГУР, Россия составляет эти дроны на заводе в городе Елабуга. Такие беспилотники могут нести боевую часть, и проводить радиоэлектронную разведку, в частности для выявления позиций ПВО и фиксации попаданий других ударных БпЛА.

По данным ВСУ, даже небольшие российские дроны-имитаторы типа "Гербера" несут серьезную угрозу, поскольку могут иметь на борту несколько килограммов взрывчатки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони Вторжение России в Украину Российская Федерация
Новости
Снова Абу-Даби. Чем важен новый раунд переговоров Украины, США и России
Снова Абу-Даби. Чем важен новый раунд переговоров Украины, США и России
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом