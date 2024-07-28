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Украинская теннисистка отказалась от выступлений на Олимпийских играх

Париж, Воскресенье 28 июля 2024 13:11
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Украинская теннисистка отказалась от выступлений на Олимпийских играх Фото: Ангелина Калинина не появится на парижских кортах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывшая первая ракетка Украины Ангелина Калинина снялась с теннисного турнира Олимпиады в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

27-летняя украинка решила не выступать на летних Играх. Информация о ее снятии появилась в расписании Олимпиады.

Калинина в первом раунде теннисного турнира должна была встретиться с нидерландкой Аранчей Рус. Матч был запланирован на 27 июля, но из-за дождя поединок перенесли. Выйти на корт соперницы должны были в воскресенье, 28 июля.

Олимпиада-2024 могла стать дебютной в карьере Калининой. Украинская теннисистка готовилась к Играм на грунтовом турнире в Праге. Там она дошла до четвертьфинала, где уступила польке Магдалене Френх.

Цвета Украины в теннисе теперь будут защищать пять спортсменок. Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина будут соревноваться в одиночном разряде, а сестры Людмила и Надежда Киченок – в парном. Костюк и Ястремская тоже сыграют в дуэте.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 27 июля на Олимпиады-2024.

Напомним, накануне футбольная сборная Украины победила Марокко в группе Олимпийских игр.

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