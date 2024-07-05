Украинская ПВО уничтожила за день девять ракет на юге и востоке страны

Иллюстративное фото: украинская ПВО уничтожила за день девять ракет (defence-ua.com)

Украинские защитники сегодня, 5 июля, сбили за день девять российских ракет Х-59/Х-69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации военных, на юге страны было сбито: пять управляемых авиационных ракет Х-59;

четыре разведывательных дрона ZALA;

два разведывательных дрона Supercam;

один разведывательный дрон "Орлан-10". При этом на востоке защитники сбили четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69. При этом россияне били баллистическими ракетами "Искандер-М" по Полтавской области, а Харьковскую область они атаковали управляемыми авиационными бомбами.