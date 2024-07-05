Українська ППО знищила за день дев'ять ракет на півдні та сході країни
Українські захисники сьогодні, 5 липня, збили за день дев'ять російських ракет Х-59/Х-69.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За інформацією військових, на півдні країни було збито:
- п'ять керованих авіаційних ракет Х-59;
- чотири розвідувальні дрони ZALA;
- два розвідувальні дрони Supercam;
- один розвідувальний дрон "Орлан-10".
При цьому на сході захисники збили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
При цьому росіяни били балістичними ракетами "Іскандер-М" по Полтавській області, а Харківську область вони атакували керованими авіаційними бомбами.
Атака дронів
Нагадаємо, в ніч проти 5 липня російські окупанти намагалися атакувати Україну своїми дронами-камікадзе "Шахед".
Як розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, всього окупанти запустили 32 дрони. Усі цілі вдалося збити протиповітряної оборони.
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