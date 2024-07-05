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Українська ППО знищила за день дев'ять ракет на півдні та сході країни

П'ятниця 05 липня 2024 23:10
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Українська ППО знищила за день дев'ять ракет на півдні та сході країни Ілюстративне фото: українська ППО знищила за день дев'ять ракет (defence-ua.com)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 5 липня, збили за день дев'ять російських ракет Х-59/Х-69.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, на півдні країни було збито:

  • п'ять керованих авіаційних ракет Х-59;
  • чотири розвідувальні дрони ZALA;
  • два розвідувальні дрони Supercam;
  • один розвідувальний дрон "Орлан-10".

При цьому на сході захисники збили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

При цьому росіяни били балістичними ракетами "Іскандер-М" по Полтавській області, а Харківську область вони атакували керованими авіаційними бомбами.

Атака дронів

Нагадаємо, в ніч проти 5 липня російські окупанти намагалися атакувати Україну своїми дронами-камікадзе "Шахед".

Як розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, всього окупанти запустили 32 дрони. Усі цілі вдалося збити протиповітряної оборони.

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