Українська ППО знищила за день дев'ять ракет на півдні та сході країни

Ілюстративне фото: українська ППО знищила за день дев'ять ракет (defence-ua.com)

Українські захисники сьогодні, 5 липня, збили за день дев'ять російських ракет Х-59/Х-69.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, на півдні країни було збито: п'ять керованих авіаційних ракет Х-59;

чотири розвідувальні дрони ZALA;

два розвідувальні дрони Supercam;

один розвідувальний дрон "Орлан-10". При цьому на сході захисники збили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. При цьому росіяни били балістичними ракетами "Іскандер-М" по Полтавській області, а Харківську область вони атакували керованими авіаційними бомбами.