Украинская оборонка нуждается в отмене дублирующих штрафных санкций, - глава Минстратегпрома

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) нуждается в отмене дублирующих штрафных санкций, которые сдерживают его развитие. Это позволит предприятиям ОПК продолжить наращивание объемов производства оружия для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.

Это необходимо для того, чтобы отечественные оборонные предприятия могли продолжать работать и наращивать объемы производства оружия для ВСУ.

На сегодня 40% оружия в руках украинских военных изготовлено в Украине. Благодаря усилиям украинских оружейников, ОПК смог нарастить свои возможности в 35 раз с начала полномасштабного вторжения: с 1 млрд долларов в 2022 году до 35 млрд долларов на 2025 год.

"И все это - в условиях постоянных обстрелов производственной и критической инфраструктуры, мирового дефицита критических компонентов и, соответственно, задержек в их поставке", - отметил Герман Сметанин.

Однако, существуют проблемы, мешающие дальнейшему развитию сектора. Законодательство адаптируется к условиям военного времени, создавая новые возможности, такие как дешевые кредиты, доступ к испытательной базе и военным технологиям.

Сроки поставки

Однако, одним из серьезных препятствий остаются дублирующие штрафные санкции. Они часто значительно превышают возможную рентабельность по подписанным договорам и не учитывают специфику работы оборонных предприятий в войне.

Увеличение сроков поставки продукции не всегда зависит от самих производителей, а является следствием задержек поставок критических комплектующих из-за рубежа или повреждений производственных мощностей из-за вражеских обстрелов.

Поэтому необходимо устранить дублирующие штрафы и сделать их стимулирующими, чтобы ускорить поставки военной продукции, одновременно сохраняя ответственность за невыполнение сроков.

Предложенные изменения должны касаться только новых контрактов, заключенных после вступления в силу изменений. В то же время они не должны отменять уже существующие штрафы и возмещение убытков государственным заказчикам. Изменения должны распространяться исключительно на производителей украинского ОПК.