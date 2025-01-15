Зеленский: производство оружия в Украине выросло, но поддержка США и ЕС важна

По словам президента, в начале полномасштабной войны доля оружия украинского производства составляла менее 10% от общих потребностей. Однако сегодня эта пропорция существенно изменилась. Сейчас около 33-34% всего вооружения, необходимого Украине за год, изготавливается отечественными предприятиями. В то же время Европа покрывает около 30% потребностей, а Штаты - 40%.

Зеленский добавил, что, когда обсуждается вопрос о помощи, Украина не может рассматривать ее в отрыве от одного из ключевых партнеров. Для Киева важно сохранить равноправные отношения, как с Европой, так и со Штатами. Это также важно для гарантий безопасности. Когда мы говорим о будущих гарантиях безопасности, одним из основных вопросов для обсуждения с США будет именно это.

"Танки, не важно советские или не советские у россиян, авиация, вертолеты и так далее, у них сегодня больше, чем у нас. Дроны - больше у нас, производим мы. За счет отечественного производства и денег, которые дают нам партнеры. Если сейчас разморозятся все эти активы российские, у нас будет больше денег не только на восстановление, но и на внутренний больший рост", - пояснил президент.