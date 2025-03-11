Українська оборонка потребує скасування дублюючих штрафних санкцій, - голова Мінстратегпрому

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) потребує скасування дублюючих штрафних санкцій, які стримують його розвиток. Це дозволить підприємствам ОПК продовжити нарощування обсягів виробництва зброї для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

Це необхідно для того, щоб вітчизняні оборонні підприємства могли продовжувати працювати та нарощувати обсяги виробництва зброї для ЗСУ.

На сьогодні 40% зброї в руках українських військових виготовлено в Україні. Завдяки зусиллям українських зброярів, ОПК зміг наростити свої спроможності в 35 разів з початку повномасштабного вторгнення: з 1 млрд доларів у 2022 році до 35 млрд доларів на 2025 рік.

"І все це - в умовах постійних обстрілів виробничої та критичної інфраструктури, світового дефіциту критичних компонентів та, відповідно, затримок у їх постачанні", - зазначив Герман Сметанін.

Однак, існують проблеми, що заважають подальшому розвитку сектору. Законодавство адаптується до умов воєнного часу, створюючи нові можливості, як-от дешеві кредити, доступ до випробувальної бази та військових технологій.

Терміни постачання

Проте, однією з серйозних перешкод залишаються дублюючі штрафні санкції. Вони часто значно перевищують можливу рентабельність за підписаними договорами і не враховують специфіку роботи оборонних підприємств у війні.

Збільшення строків постачання продукції не завжди залежить від самих виробників, а є наслідком затримок постачання критичних комплектуючих з-за кордону або пошкоджень виробничих потужностей через ворожі обстріли.

Тому необхідно усунути дублюючі штрафи і зробити їх стимулюючими, щоб пришвидшити постачання військової продукції, одночасно зберігаючи відповідальність за невиконання термінів.

Запропоновані зміни мають стосуватися лише нових контрактів, укладених після набуття чинності змін. Водночас вони не повинні скасовувати вже існуючі штрафи та відшкодування збитків державним замовникам. Зміни повинні поширюватися виключно на виробників українського ОПК.