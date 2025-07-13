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Манекенщик из Херсонской области вошел в топ-50 моделей мира: что о нем известно

Воскресенье 13 июля 2025 19:40
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Манекенщик из Херсонской области вошел в топ-50 моделей мира: что о нем известно Юра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)
Автор: Иванна Пашкевич

Манекенщик Юра Романюк, который родом из Херсонской области, попал в рейтинг 50 лучших моделей мира по версии престижного ресурса Models.com.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу Vogue Ukraine.

Юрий Романюк вошел в топ-50 моделей мира

Так, херсончанин - первый в мире, кто одновременно попал в женский и мужской рейтинги моделей, что отражает современный взгляд индустрии на гендер и стиль.

Юрий стремительно ворвался в мир высокой моды. За последние несколько сезонов он успел поработать с такими фэшн-гигантами, как Miu Miu, Marc Jacobs, Saint Laurent и другими ведущими брендами.

В 2023 году он стал героем диджитал-обложки Vogue Ukraine, а уже весной 2024-го - появился на печатной обложке специального выпуска, посвященного украинской молодежи.

Как начинал модельную карьеру Юрий

Его путь к моде начался со случайной творческой фотосессии в соцсетях. В 2022 году Юрий рассказывал, что всегда любил экспериментировать с одеждой и фотографироваться в необычных луках.

Именно одна из таких фотосессий и привлекла внимание киевского модельного агента, который заметил парня в Instagram.

Манекенщик из Херсонской области вошел в топ-50 моделей мира: что о нем известноЮра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

Вскоре парень дебютировал на парижском показе Miu Miu, став единственной моделью из Украины на подиуме.

"Это был мой первый показ. Было очень страшно - впереди камеры, десятки глаз, безумная ответственность. Но в тот момент я понял: это мое", - вспоминал он в комментарии.

На тот момент Романюк еще учился на четвертом курсе кафедры дизайна Херсонского национального технического университета, где получал образование по специальности дизайн одежды и обуви.

Манекенщик из Херсонской области вошел в топ-50 моделей мира: что о нем известноЮра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

Сегодня он уже выпускник и продолжает реализовывать себя не только как модель, но и как дизайнер с собственным видением моды.

Юрий - сторонник ресайклинга. Он рассказывал, что создает вещи из подручных материалов, шьет вручную и экспериментирует с формами, сознательно избегая масс-маркета.

"Мне нравится давать новую жизнь вещам. Я шью из галстуков, старых рубашек, использую иглу и нитку - это для меня способ самовыражения", - объясняет он.

Манекенщик из Херсонской области вошел в топ-50 моделей мира: что о нем известноЮра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

Сейчас парень живет в Нидерландах - уехал туда из оккупированного Херсона, но продолжает активно работать в индустрии.

Манекенщик из Херсонской области вошел в топ-50 моделей мира: что о нем известноЮра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

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