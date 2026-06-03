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Украинская локализация и блокировка РФ: новый экшен Remedy стартует с разными условиями для геймеров

13:06 03.06.2026 Ср
2 мин
Финская студия раскрыла все карты относительно релиза своего главного суперхита
aimg Ольга Завада
Украинская локализация и блокировка РФ: новый экшен Remedy стартует с разными условиями для геймеров Remedy показала геймплей и сюжет Control Resonant (скриншот: Game Trailers)
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На недавней презентации PlayStation State of Play разработчики Remedy Entertainment официально объявили дату выхода своего нового амбициозного сверхъестественного экшена Control Resonant, представили свежий геймплейный трейлер и запустили предзаказ на всех актуальных платформах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Steam.

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Сюжет, масштабы и ценовая политика

Коммерческий директор Remedy Йоганес Палохеймо открыто назвал Control Resonant самой масштабной и сложной игрой в истории компании, которая предложит множество сюжетных поворотов как для давних фанатов вселенной, так и для новичков.

Несмотря на общепринятый в 2026 году тренд продавать большие AAA-блокбастеры за 70 долларов, финские разработчики решили проявить лояльность к игрокам:

  • Стандартное издание будет стоить 60 долларов.
  • Цифровое расширенное издание (Deluxe) получило ценник в 70 долларов.

В украинском сегменте магазина Steam предзаказ для ПК уже доступен по цене 1600 гривен. В то же время Remedy полностью заблокировала возможность покупки игры в российском регионе - там страница проекта просто отсутствует.

Преимущества для консолей и дата выхода

Мировой релиз мистического экшена запланирован на 24 сентября. Однако пользователи консолей Sony оказались в выигрышном положении. Владельцы PlayStation 5, которые приобретут расширенное цифровое издание, получат эксклюзивный бонус в виде 48 часов раннего доступа и смогут начать прохождение на два дня раньше других.

Игрокам на Xbox Series X/S и персональных компьютерах придется ждать официального дня релиза.

Эволюция украинской локализации

Появление официального украинского перевода у Control Resonant на релизе - огромный шаг вперед для Remedy. Примечательно, что оригинальная первая часть Control, которая вышла в 2019 году, не содержала украинского языка от разработчиков.

Тогда ситуацию спас лишь энтузиазм геймерского сообщества: игрок под ником zhurba самостоятельно создал масштабный неофициальный перевод, адаптировав около 140 тысяч слов текста. Его работа по качеству не уступала официальной локализации Alan Wake 2, и теперь Remedy доказали, что слышат просьбы украинских фанатов.

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