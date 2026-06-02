Находит российские игры за секунды: украинец выпустил новый плагин для Steam Deck

10:38 02.06.2026 Вт
2 мин
GameDev-разработчик создал утилиту, которая автоматически маркирует игры вражеских студий
aimg Ольга Завада
Украинский плагин VARTA для Steam Deck находит российский след в играх (фото: Unsplash)
Украинский разработчик Виталий Тарнавский выпустил плагин VARTA для портативной игровой консоли Steam Deck. Утилита помогает игрокам мгновенно узнать о происхождении игры еще до ее покупки.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост айтишника в Threads.

Как работает украинский плагин VARTA для Steam Deck?

Идея проекта появилась при обсуждении технических возможностей консоли от Valve. Автор стремился создать инструмент, который избавит игроков от необходимости каждый раз заходить в браузер и искать информацию о владельцах игровых студий вручную.

Техническая база и установка

Утилита интегрируется непосредственно в операционную систему консоли:

VARTA работает как плагин для Decky Loader. Это самая популярная неофициальная платформа для установки расширений на Steam Deck.

После быстрой установки специальные информационные пометки появляются прямо на родных страницах игр в магазине Steam.

Находит российские игры за секунды: украинец выпустил новый плагин для Steam Deck

Плагин помогает распознать игры русского происхождения в Steam (скриншот: er.leke в Threads)

Автоматический сканер списка желаемого

Отдельной важной функцией плагина стал автоматический анализ вишлиста пользователя.

По словам Виталия Тарнавского, теперь игрокам не нужно проверять каждую позицию самостоятельно. Достаточно нажать одну кнопку, подождать несколько секунд и получить готовый список сомнительных или однозначно враждебных проектов.

Удалить найденные российские игры из списка можно также одним кликом.

Модерация и сайт проекта

База данных плагина работает в автономном режиме:

Если пользователь наткнулся на игру, которой еще нет в черном списке, он может отправить ее на проверку прямо из интерфейса Steam Deck.

Все списки и базы обновляются в фоновом режиме автоматически. Пользователям больше не нужно загружать файлы вручную.

Находит российские игры за секунды: украинец выпустил новый плагин для Steam DeckИнтерфейс сайта Varta (скриншот: Varta Games)

Параллельно разработчики запустили веб-сайт VARTA.GAMES. На этом ресурсе можно просматривать общую статистику базы, а также отправлять новые игры на модерацию с компьютера или просто со смартфона.

