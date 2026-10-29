Гумпомощь в Олешки доставят завтра, продолжается разминирование маршрутов, - Лубинец

В районе Олешек Херсонской области уже 54 часа подряд сохраняется режим тишины. Для жителей готовят гуманитарную помощь, которую планируют доставить в город уже 30 октября.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Режим тишины уже длится 54 часа. Он начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Стороны полностью соблюдают согласованные договоренности, нарушения режима тишины не зафиксированы", - отметил Лубинец.

Параллельно уже формируют гуманитарный груз, который планируют доставить в Олешки завтра.

По его словам, сейчас идет разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии.

Режим тишины в районе Олешек

Напомним, 7 октября вблизи временно оккупированных Олешек в Херсонской области был введен режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.

Она предполагает доставку гуманитарной помощи гражданским и подготовку к эвакуации местных жителей. Режим тишины будет действовать до 22:59 1 ноября.

Впоследствии зону прекращения огня расширили за пределы города , чтобы обеспечить безопасность гуманитарных конвоев.

Локальное прекращение огня между Украиной и Россией уже дало первые результаты - жители Херсона впервые за длительное время могут без страха выходить на улицы города и наслаждаться жизнью без постоянных атак РФ.

Вчера уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что первые 30 часов перемирия в Олешках прошли без инцидента.

Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает координировать исполнение достигнутых договоренностей с целью помочь жителям города.

Кроме того, по данным Fox News, Украина и Россия согласовали ежемесячную помощь в Херсонской области после гуманитарной миссии в Олешках.

Также первая леди США Мелания Трамп заявила, что в оккупированные Олешки отправятся несколько журналистов Newsmax, чтобы независимо освещать гуманитарную миссию.