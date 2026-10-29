Гумпомощь в Олешки доставят завтра, продолжается разминирование маршрутов, - Лубинец
В районе Олешек Херсонской области уже 54 часа подряд сохраняется режим тишины. Для жителей готовят гуманитарную помощь, которую планируют доставить в город уже 30 октября.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, сейчас идет разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии.
Параллельно уже формируют гуманитарный груз, который планируют доставить в Олешки завтра.
"Режим тишины уже длится 54 часа. Он начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Стороны полностью соблюдают согласованные договоренности, нарушения режима тишины не зафиксированы", - отметил Лубинец.
Режим тишины в районе Олешек
Напомним, 7 октября вблизи временно оккупированных Олешек в Херсонской области был введен режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.
Она предполагает доставку гуманитарной помощи гражданским и подготовку к эвакуации местных жителей. Режим тишины будет действовать до 22:59 1 ноября.
Впоследствии зону прекращения огня расширили за пределы города , чтобы обеспечить безопасность гуманитарных конвоев.
Локальное прекращение огня между Украиной и Россией уже дало первые результаты - жители Херсона впервые за длительное время могут без страха выходить на улицы города и наслаждаться жизнью без постоянных атак РФ.
Вчера уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что первые 30 часов перемирия в Олешках прошли без инцидента.
Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает координировать исполнение достигнутых договоренностей с целью помочь жителям города.
Кроме того, по данным Fox News, Украина и Россия согласовали ежемесячную помощь в Херсонской области после гуманитарной миссии в Олешках.
Также первая леди США Мелания Трамп заявила, что в оккупированные Олешки отправятся несколько журналистов Newsmax, чтобы независимо освещать гуманитарную миссию.