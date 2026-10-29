ua en ru
Чт, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Гумпомощь в Олешки доставят завтра, продолжается разминирование маршрутов, - Лубинец

09:46 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Гумпомощь в Олешки доставят завтра, продолжается разминирование маршрутов, - Лубинец Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В районе Олешек Херсонской области уже 54 часа подряд сохраняется режим тишины. Для жителей готовят гуманитарную помощь, которую планируют доставить в город уже 30 октября.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, сейчас идет разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии.

Параллельно уже формируют гуманитарный груз, который планируют доставить в Олешки завтра.

"Режим тишины уже длится 54 часа. Он начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Стороны полностью соблюдают согласованные договоренности, нарушения режима тишины не зафиксированы", - отметил Лубинец.

Режим тишины в районе Олешек

Напомним, 7 октября вблизи временно оккупированных Олешек в Херсонской области был введен режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.

Она предполагает доставку гуманитарной помощи гражданским и подготовку к эвакуации местных жителей. Режим тишины будет действовать до 22:59 1 ноября.

Впоследствии зону прекращения огня расширили за пределы города , чтобы обеспечить безопасность гуманитарных конвоев.

Локальное прекращение огня между Украиной и Россией уже дало первые результаты - жители Херсона впервые за длительное время могут без страха выходить на улицы города и наслаждаться жизнью без постоянных атак РФ.

Вчера уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что первые 30 часов перемирия в Олешках прошли без инцидента.

Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает координировать исполнение достигнутых договоренностей с целью помочь жителям города.

Кроме того, по данным Fox News, Украина и Россия согласовали ежемесячную помощь в Херсонской области после гуманитарной миссии в Олешках.

Также первая леди США Мелания Трамп заявила, что в оккупированные Олешки отправятся несколько журналистов Newsmax, чтобы независимо освещать гуманитарную миссию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Херсонская область Гуманитарная помощь Олешки Война в Украине Дмитрий Лубинец
Новости
Гуманитарную миссию в Олешках будут освещать журналисты Newsmax, - Мелания Трамп
Гуманитарную миссию в Олешках будут освещать журналисты Newsmax, - Мелания Трамп
Аналитика
Выборы в Конгресс будут неутешительными для Трампа: интервью с экс-послом в США Ельченко
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Выборы в Конгресс будут неутешительными для Трампа: интервью с экс-послом в США Ельченко