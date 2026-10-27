"Режим тишины" в Олешках расширили за пределы города, - Мелания Трамп

Прекращение огня между Украиной и Россией в Олешках вступило в силу во вторник, 27 октября. Режим тишины был расширен за пределы города для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первой леди США Мелании Трамп.

Она отметила, что сроки перемирия были ускорены, чтобы обеспечить безопасность гражданских лиц и облегчить доставку гуманитарной помощи.

"Географическая зона перемирия была расширена за пределы Олешек в Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев", - сообщила Мелания Трамп.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня в 3:00 по киевскому времени на юге Украины начался режим тишины, который продлится до 1 ноября.

Отметим, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил о возможности расширения миротворческих инициатив первой леди США на другие зоны боевых действий.