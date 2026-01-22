RU

Украинская делегация отправилась в Эмираты на переговоры с США и Россией, - Зеленский

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинская команда уже направляется в Абу-Даби для трехсторонней встречи с российской и американской делегациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам Зеленского, он поговорил с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере и проинформировал его о встрече с президентом США Дональдом Трампом и дипломатических планах, встречах, работе над документами. 

"Сейчас наша команда следует в Эмираты для встреч как с американской, так и с российской сторонами. Ожидаем, как это пройдет и будем определяться со следующими шагами", - сказал президент. 

Отдельно Зеленский и Стере обсудили итоги Всемирного экономического форума. 

"Точно должны стать сильнее и больше работать вместе – все в Европе. Конечно, обсудили ситуацию в Украине и наши потребности в защите людей", - уточнил президент. 

Первая встреча Украины, США и России

Напомним, сегодня, 22 января, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что после его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным планируются переговоры по Украине в Абу-Даби.

Чуть позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры будут трехсторонними при участии украинской, американской и российской команд.

По словам главы украинского государства, в украинскую делегацию вошли руководитель ОП Кирилл Буданов и первый заместитель главы ОП Сергей Кислица.

Также в переговорах будет участвовать начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

Состав российской и американской делегаций пока неизвестен.

По информации Financial Times, Украина и США могут предложить России энергетическое перемирие.

