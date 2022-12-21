Украинская делегация в США будет просить о поставках ATACMS и Grey Eagle, - Politico

Как сообщает источник издания, украинская делегация выступит с просьбой поставить ракетные системы большой дальности или ATACMS, а также американские беспилотники Grey Eagle и Reaper.

При этом Politico отмечает, что официальные лица США пока не готовы сдвинуться с места в этом вопросе.