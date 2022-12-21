Українська делегація в США проситиме про постачання ATACMS та Grey Eagle, - Politico

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

При цьому Politico зазначає, що офіційні особи США поки що не готові зрушити з місця в цьому питанні.

Як повідомляє джерело видання, українська делегація виступить із проханням поставити ракетні системи великої дальності або ATACMS, а також американські безпілотники Grey Eagle та Reaper.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський приїде до США, де заплановано його зустріч із американським лідером Джо Байденом. На тлі візиту Білий дім уже оголосив про надання нової військової допомоги Києву. У пакет увійде довгоочікувана система Patriot.

Всі подробиці візиту Зеленського до Сполучених Штатів читайте в нашому матеріалі.

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