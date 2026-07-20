В Украине создали сверхлегкие антенны для дронов (фото)
Компания BlueBird Tech представила новые сверхлегкие направленные антенны Yagi-Uda Lite 750 и Yagi-Uda Lite 915 для ударных дронов.
Главная особенность новых антенн – сочетание высокого коэффициента усиления (до 9 dBi) и очень малого веса. В зависимости от модели антенны весят всего 75-85 г, что делает их эффективным решением для дронов-ретрансляторов, наземных станций и выносных комплексов связи.
В BlueBird Tech отмечают, что новая серия Yagi-Uda Lite разрабатывалась с акцентом на мобильность, быстрое развертывание на поле боя и работу в условиях, где необходимо обеспечить стабильную связь на больших расстояниях.
Как работают антенны
По словам представителей компании, новые антенны формируют направленную диаграмму излучения типа Yagi-Uda, концентрируя сигнал в нужном направлении. Это позволяет не только увеличивать дальность работы систем связи, но и снижать влияние помех и улучшать качество передачи данных.
Модель Yagi-Uda Lite 750 работает в диапазоне 730–840 МГц и оптимизирована под частоту 750 МГц, тогда как Yagi-Uda Lite 915 рассчитана на работу в диапазоне 870–1000 МГц с номинальной частотой 915 МГц.
Благодаря компактным размерам, малому весу и механической прочности антенны могут интегрироваться как в беспилотные системы, так и в стационарные или мобильные комплексы связи без существенной нагрузки на платформу.
Напомним, 14 июля украинские военные впервые продемонстрировали работу Barracuda , который вместе с другими беспилотными системами атаковал позиции российских захватчиков.
В ВМС отметили, что взаимодействие нескольких типов беспилотных систем позволяет более эффективно выявлять и поражать силы врага.
Также недавно в ГУР сообщили, что Украина разрабатывает новую систему для морских дронов , которая позволит как уничтожать цели кафиров, так и задерживать в Черном море подсанкционные корабли, после чего вводить их в порт для конфискации.