Украинская артиллерия уничтожила пушку россиян под Бахмутом (видео)

Украинские военные при помощи артиллерии уничтожили российскую пушку на Бахмутском направлении. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

"Точность и эффективность украинской артиллерии. Бахмутское направление. Уничтожено вражескую пушку и боекомплект. Враг не скроется", - отмечают в Генштабе.

Там также уточняют, что российскую технику уничтожили бойцы 45 отдельной артиллерийской бригады.

Ситуация под Бахмутом

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают контрнаступление на нескольких направлениях.

В частности, их успешное продвижение происходит на Бахмутском направлении. Наши защитники наступают севернее и южнее города. Они уже смогли занять господствующие высоты возле Бахмута.

Таким образом, российские оккупанты оказались в ловушке, поскольку весь населенный пункт находится под огневым контролем ВСУ.

Как отмечал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для возвращения Бахмута уже созданы все условия.