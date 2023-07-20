Сырский: для возвращения Бахмута созданы все условия

В районе Бахмута Донецкой области, где сейчас ведутся тяжелые бои, уже созданы все условия, чтобы украинские силы обороны смогли вернуть город под свой контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерал-полковника Александра Сырского изданию ВВС .

"В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями", - рассказал он.

По словам генерала, расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте.

"И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться", - добавил он.

Отвечая на вопрос, сколько времени займет возвращение Бахмута, Сырский ответил, что не знает, но "постарается это сделать как можно скорее".

"Наш народ ждет от нас побед. Разных побед, символических побед", - объяснил военный.

Важность Бахмута

Как рассказал Сырский, в первую очередь, Бахмут - это центр сосредоточения основных направлений и дорог.

"Ну, например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все пути", - пояснил он.

Он отметил и то, что используя развитую сеть дорог российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях.

"Кроме того, вообще местность вокруг Бахмута - это сосредоточение разного рода господствующих высот, которые позволяют контролировать большую часть местности вокруг, на подступах к Бахмуту. Это повышает его роль как плацдарма для последующих наступательных действий", - добавил он.

Кроме того, как отметил генерал, буквально в трех километрах за Бахмутом начинаются следующий город Часов Яр.

"И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине", - сказал Сырский.

Ситуация возле Бахмута

Силы обороны Украины продолжают постепенно окружать в Бахмут. У российских оккупантов остаются три варианта, один из которых - быть уничтоженными в городе. Подробнее об єтом - читайте в материале РБК-Украина.