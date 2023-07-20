Українська артилерія знищила гармату росіян під Бахмутом (відео)

Українські військові за допомогою артилерії знищили російську гармату на Бахмутському напрямку. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

"Точність та ефективність української артилерії. Бахмутський напрямок. Знищено ворожу гармату та боєкомплект. Ворог не сховається", - зазначають у Генштабі.

Там також уточнюють, що російську техніку знищили бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

Ситуація під Бахмутом

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують контрнаступ на кількох напрямках.

Зокрема, їхнє успішне просування відбувається на Бахмутському напрямку. Наші захисники наступають північніше та південніше міста. Вони вже змогли зайняти пануючі висоти біля Бахмута.

Таким чином, російські окупанти опинилися у пастці, оскільки весь населений пункт перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Як зазначав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для повернення Бахмута вже створено всі умови.