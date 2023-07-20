ua ru
Чт, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська артилерія знищила гармату росіян під Бахмутом (відео)

Новость на русском →
Четвер 20 липня 2023 19:36
Українська артилерія знищила гармату росіян під Бахмутом (відео) Фото: українська артилерія знищила гармату росіян під Бахмутом (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Українські військові за допомогою артилерії знищили російську гармату на Бахмутському напрямку. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

"Точність та ефективність української артилерії. Бахмутський напрямок. Знищено ворожу гармату та боєкомплект. Ворог не сховається", - зазначають у Генштабі.

Там також уточнюють, що російську техніку знищили бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

Ситуація під Бахмутом

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують контрнаступ на кількох напрямках.

Зокрема, їхнє успішне просування відбувається на Бахмутському напрямку. Наші захисники наступають північніше та південніше міста. Вони вже змогли зайняти пануючі висоти біля Бахмута.

Таким чином, російські окупанти опинилися у пастці, оскільки весь населений пункт перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Як зазначав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, для повернення Бахмута вже створено всі умови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
Сирський: для повернення Бахмута створено всі умови
Сирський: для повернення Бахмута створено всі умови
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію