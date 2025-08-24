Украинская армия возвращает Донбасс: Новомихайловка снова под контролем ВСУ

Украина возвращает свои территории

Напомним, что сегодня, 24 августа, украинский президент Владимир Зеленский анонсировал, что на Донбассе украинские защитники достигли положительных результатов.

Президент уточнил, впереди российских оккупантов ждут неприятные "сюрпризы".

Через некоторое время после его заявления главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ освободили сразу три села на Донбассе. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что вчера в ВСУ рассказали, что восстановили контроль над селом Зеленый Гай в Донецкой области.