Українська армія повертає Донбас: Новомихайлівка знову під контролем ЗСУ

Головне управління Розвідки спільно з Третім корпусом повертають окуповані території України.

"Новомихайлівка під контролем українських сил!", - заявили в ГУР.

За даними розвідки, успішну наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу "Артан", і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади.

Наразі відомо, що підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області.

Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та дронів українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку.

Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії, а українські прапори повертаються туди, де й мають бути.