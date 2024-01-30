Украинская армия демонстрирует прогресс в переходе на стандарты НАТО, - ISW

Украина прилагает усилия для приведения своих Вооруженных сил к стандартам Североатлантического альянса (НАТО). Западные партнеры помогают стране построить собственную оборонно-промышленную базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным Министерства обороны, в период с декабря 2023 года по январь 2024 года Украина внедрила более 18 стандартов НАТО, в частности по защите личного состава, коммуникационной подготовки военно-морских сил, а также процедуры для информационных и транспортных систем.

По данным ISW, западные партнеры также продолжают прилагать усилия для развития собственной оборонно-промышленной базы в поддержку Украины.

Генеральный директор немецкого производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью Bild 28 января, что Rheinmetall строит новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы создать "стратегическую безопасность поставок" и обеспечить бесперебойные поставки в Украину.

"Паппергер также отметил, что в 2023 году Rheinmetall получила от федерального правительства Германии более 10 млрд евро заказов на военные закупки для Вооруженных сил Германии и Украины. Вероятно, что эта сумма возрастет до 15 млрд евро в 2024 году", - говорится в отчете ISW.

Отношения Украины с НАТО

В январе 2024 года состоялось первое заседание Совета Украина - НАТО в военном формате на уровне военных главнокомандующих. Формат был создан во время саммита в Вильнюсе летом 2023 года, как один из шагов на пути ко вступлению нашей страны в Альянс.

Генсек НАТО Енс Столтенберг хочет пригласить "на определенном этапе" Украину к полноценному членству в Альянсе.

Тем временем НАТО придется подготовиться к ударам России по объектам по всей Европе, в частности в Германии, если Кремль начнет войну против союза.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что двери НАТО для Украины остаются открытыми, и она обязательно станет членом Альянса.

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