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Українська армія демонструє прогрес у переході на стандарти НАТО, - ISW

Вівторок 30 січня 2024 04:03
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Українська армія демонструє прогрес у переході на стандарти НАТО, - ISW Фото: Збройні сили України активно переходять на стандарти НАТО (mil.in.ua)
Автор: Валерій Савицький

Україна докладає зусиль для приведення власних Збройних сил до стандартів Північноатлантичного альянсу (НАТО). Західні партнери допомагають країні розбудувати власну оборонно-промислову базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Міністерства оборони, в період з грудня 2023 року по січень 2024 року Україна впровадила понад 18 стандартів НАТО, зокрема щодо захисту особового складу, комунікаційної підготовки військово-морських сил, а також процедури для інформаційних і транспортних систем.

За даними ISW, західні партнери також продовжують докладати зусиль для розбудови власної оборонно-промислової бази на підтримку України.

Генеральний директор німецького виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв'ю Bild 28 січня, що Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, щоб створити "стратегічну безпеку поставок" і забезпечити безперебійне постачання в Україну.

"Паппергер також зазначив, що у 2023 році Rheinmetall отримала від федерального уряду Німеччини понад 10 млрд євро замовлень на військові закупівлі для Збройних сил Німеччини та України, і що ця сума, ймовірно, зросте до 15 млрд євро у 2024 році", - йдеться у звіті ISW.

Відносини України з НАТО

У січні 2024 року відбулося перше засідання Ради Україна - НАТО у військовому форматі на рівні військових головнокомандувачів. Формат був створений під час саміту у Вільнюсі влітку 2023, як один із кроків на шляху до вступу нашої країни до Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг хочепообіцяв "на певному етапі" запросити Україну до повноцінного членства в Альянсі.

Тим часом НАТО доведеться підготуватися до ударів Росії по об'єктах у всій Європі, зокрема в Німеччині, якщо Кремль розпочне війну проти союзу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що двері НАТО для України залишаються відчиненими, і вона обов’язково стане членом Альянсу.

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Війна Росії проти України
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