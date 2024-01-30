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Украина обязательно станет членом НАТО, - Блинкен

Вашингтон, Вторник 30 января 2024 01:43
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Украина обязательно станет членом НАТО, - Блинкен Фото: США подтвердили евроатлантическую перспективу Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Двери НАТО для Украины остаются открытыми, и она обязательно станет членом Североатлантического альянса.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

Глава американской дипломатии подтвердил позицию официального Вашингтона касательно евроатлантических перспектив Украины.

"Думаю, процесс, который мы наблюдаем в течение рекордно короткого времени - сначала с Финляндией, а теперь со Швецией - демонстрирует, что двери НАТО открыты, они остаются открытыми, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО", - сказал он.

Блинкен отметил, что агрессия российского диктатора Владимира Путина против Украины подталкивает европейские страны присоединяться к Альянсу, чтобы защитить своих граждан и суверенитет.

Отношения Украины с НАТО

В январе 2024 года состоялось первое заседание Совета Украина - НАТО в военном формате на уровне военных главнокомандующих.

Генсек Альянса Енс Столтенберг хочет пригласить "на определенном этапе" Украину к полноценному членству в НАТО.

Тем временем Альянсу придется подготовиться к ударам России по объектам по всей Европе, в частности в Германии, если Кремль начнет войну против союза.

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