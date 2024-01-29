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Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов Украине

Украина, Понедельник 29 января 2024 14:29
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Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов Украине Фото: генеральный директора Rheinmetall Армин Паппергер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Концерн Rheinmetall построит в Германии новый завод для производства боеприпасов. Снаряды будут поставляться в том числе и Украине.

Об этом заявил генеральный директора Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Паппергер отверг обвинения в медленных поставках. "Темп быстрый: то, что раньше занимало десять лет, теперь выполняется за несколько месяцев. Теперь мы в рекордно короткие сроки построим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок".

Он отметил хорошее сотрудничество между правительством Германии и оружейной промышленностью.

"В военных закупках многое изменилось к лучшему. Только Rheinmetall в прошлом году получила от федерального правительства заказы или рамочные соглашения на сумму более 10 млрд евро - для Бундесвера и Украины. В этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 миллиардов", - сказал он.

Совместное предприятие с Украиной

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине уже в 2024 году. А первое оружие выпустит через полгода после запуска.

Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной еще в конце сентября 2023 года.

Сообщалось, что предприятие будет базироваться в Киеве.

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