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Столтенберг хочет "на определенном этапе" пригласить Украину в НАТО

Брюссель, Воскресенье 28 января 2024 22:03
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Столтенберг хочет "на определенном этапе" пригласить Украину в НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "на определенном этапе" хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Отвечая на вопрос о возможной конфронтации между Россией и НАТО в случае продвижения членства Украины в Альянсе, Столтенберг назвал "хорошим делом" для Альянса и для США поддержать Украину.

Генсек напомнил, что изначально НАТО создавалось, чтобы предотвратить войны.

"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то Советский союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы российский диктатор Владимир Путин не достиг желаемого в Украине, потому что это станет поощрением для других авторитарных режимов.

"Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Альянса", - сказал генсек НАТО.

Украина-НАТО

Напомним, в начале января состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне военных главнокомандующих.

Формат Совета Украина-НАТО был создан по решению саммита в Вильнюсе летом 2023 года, как один из шагов на пути вступления нашей страны в Североатлантический альянс.

В ходе заседаний Совета состоялись взаимные консультации и принятие решений.

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